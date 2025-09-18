Форма поиска по сайту

Новости

18 сентября, 22:30

Туризм

Очередь образовалась у японского посольства в Москве

У японского посольства в Москве выстроилась огромная очередь. В Грохольском переулке десятки людей ждут возможности получить документы, чтобы отправиться в Японию и увидеть цветение клена момидзи.

Многие начали занимать очередь еще задолго до начала рабочего дня. Несмотря на то что выдача документов уже идет, людей меньше не становится, очередь насчитывает несколько сотен человек.

Подобная ситуация наблюдается не первый день. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

туризмвидеоЕкатерина КузнеченковаДемид Густов