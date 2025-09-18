Новости регионов: спасатели эвакуировали туриста с Черкесского перевала

На Кубани спасатели эвакуировали туриста с Черкесского перевала в районе Сочи. 50-летнему мужчине стало плохо на высоте почти в две тысячи метров. На помощь вылетел вертолет МЧС. На борту мужчине оказали первую помощь, после чего доставили в Сочи и передали врачам.

В Мытищах таксист напал на женщину с ребенком из-за парковки. Якобы она неправильно поставила свою машину. Сначала агрессор оскорблял ее, а затем пытался ударить ногой. Женщине пришлось выбежать на проезжую часть, чтобы просить помощи. Возле конфликтующих остановились несколько машин. Это напугало таксиста, и он уехал.

Спасатели извлекли тела всех пяти погибших в вездеходе, затонувшем в озере в Забайкалье. Теперь со дна пытаются достать сам транспорт. Для этого на место трагедии подогнали тяжелую технику. Авария произошла накануне. Предварительно, у гусеничного вездехода, на борту которого было девять геологов, при спуске отказали тормоза. Спастись удалось лишь четверым.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.