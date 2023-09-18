Москвичам рассказали, сколько стоят номера в сочинских отелях в бархатный сезон

Цены на жилье и туристические услуги на Черноморском побережье во время бархатного сезона заметно падают, а море – все еще теплое.

Например, двухместный бюджетный номер в отеле под Сочи обойдется примерно в 30 тысяч рублей на неделю, сообщили турагенты. В отелях категории "пять звезд" неделя стоит в среднем 70 тысяч рублей, при этом завтрак оплачивается отдельно.

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