18 сентября, 07:45Туризм
Москвичам рассказали, сколько стоят номера в сочинских отелях в бархатный сезон
Цены на жилье и туристические услуги на Черноморском побережье во время бархатного сезона заметно падают, а море – все еще теплое.
Например, двухместный бюджетный номер в отеле под Сочи обойдется примерно в 30 тысяч рублей на неделю, сообщили турагенты. В отелях категории "пять звезд" неделя стоит в среднем 70 тысяч рублей, при этом завтрак оплачивается отдельно.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.