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18 сентября, 07:15

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Пилот оставил чемоданы российских туристов в Египте

Пилот оставил чемоданы российских туристов в Египте

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Нетерпеливый пилот из Египта оставил москвичей без чемоданов. В итоге лента выдачи пассажиров рейса из Шарм-Эль-Шейха оказалась пустой, а у 200 туристов багаж пропал.

Как сообщили СМИ, представители авиакомпании объяснили, что никаких вещей им не выдадут, а все претензии – к командиру воздушного судна. Как выяснилось, он не стал дожидаться загрузки багажа, так как рейс уже опаздывал на 1,5 часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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