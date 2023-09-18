Пилот оставил чемоданы российских туристов в Египте

Нетерпеливый пилот из Египта оставил москвичей без чемоданов. В итоге лента выдачи пассажиров рейса из Шарм-Эль-Шейха оказалась пустой, а у 200 туристов багаж пропал.

Как сообщили СМИ, представители авиакомпании объяснили, что никаких вещей им не выдадут, а все претензии – к командиру воздушного судна. Как выяснилось, он не стал дожидаться загрузки багажа, так как рейс уже опаздывал на 1,5 часа.

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