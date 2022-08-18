Срок оформления финской визы увеличится до 4–5 месяцев – АТОР

Процесс получения финской визы в перспективе растянется до 4–5 месяцев. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Все после того, как в правительстве Финляндии решили сократить выдачу виз россиянам в два раза. Это правило начнет действовать с 1 сентября.

Как сообщили в АТОР, суммарно ожидание оформления визы уже сейчас занимает 2,5 месяца. А доступной записи в визовые центры Финляндии пока нет. Однако подаваться на финскую визу в любом случае стоит, так как визовый кодекс ЕС разрешает это делать за шесть месяцев до начала.

Ранее стало известно, что Финляндия будет принимать не больше 500 заявлений на визу в день. Из них только 100 заявок будут от туристов, остальные места будут предназначены для людей, путешествующих по семейным обстоятельствам или работе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.