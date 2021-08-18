В туротрасли прокомментировали увеличение числа рейсов в Египет

С 27 августа авиакомпании увеличат число рейсов на египетские курорты втрое. Административный директор туроператора по Египту Александра Дмитриева рассказала, что ожидается решение Оперативного штаба, Росавиации и других контролирующих органов по поводу разрешения этих полетов.

"Принимая во внимание то, что у многих туроператоров есть свои аффилированные перевозчики, многие из которых как раз получили допуски на перелеты на Хургаду и Шарм-аль-шейх, то таким образов в скором времени будет возможность формировать турпакеты на базе этих чартерных перевозок, что по стоимости будет гораздо ниже, чем туристический пакет на базе регулярных рейсов", – сказала Дмитриева.

Эксперты считают, что в сентябре количество российских туристов на египетских курортах увеличится. В связи с этим туроператоры прогнозируют снижение цен на путевки на 30%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.