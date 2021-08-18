В АТОР рассказали об увеличении числа рейсов в Египет

Авиакомпании увеличат число рейсов на египетские курорты. Вице-президент АТОР Дмитрий Горин рассказал, что с 27 августа Египет получит возможность принимать в три раза больше рейсов, чем это было с 9 августа.

"Это хорошие перспективы этого направления в осенне-зимнем сезоне. И даже отсутствие чартеров не влияет очень сильно на ценообразование, так как все эти регулярные рейсы на 100% продаются через туроператоров в турпакеты", – сказал Горин.



Эксперты считают, что в сентябре количество российских туристов на египетских курортах увеличится. В связи с этим туроператоры прогнозируют снижение цен на путевки на 30%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.