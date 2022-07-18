Очереди на получение шенгена возникли в визовых центрах в РФ

Очереди за шенгеном выстроились в визовых центрах Франции, Греции, Испании и других европейских стран. Во многих в июле уже нет свободных окон для записи на подачу документов. Об этом сообщают туроператоры.

Например, испанский визовый центр в Москве готов принимать около 300 человек в день. А греческое консульство – не более 150 в день. В визовом центре Франции туристам советуют периодически заходить на сайт в рабочее время и проверять, не появились ли свободные места.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.