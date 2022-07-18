Названа стоимость отдыха в отелях Венеции

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Стоимость путевок в Венецию начинается от 72 тысяч рублей за неделю. В эту стоимость включены только завтраки. Есть варианты и за 155 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.