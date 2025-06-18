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18 июня, 15:15

Туризм

Российские туристы пожаловались на задержки рейсов из-за закрытия воздушного пространства

Российские туристы пожаловались на задержки рейсов из-за закрытия воздушного пространства

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Российские туристы массово пожаловались на задержки и отмены рейсов зарубежных авиакомпаний из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля. Перелеты осложнены необходимостью дозаправок, из-за чего Air Arabia начала вывозить пассажиров из Шарджи в Москву с пересадкой в Ташкенте.

Рейс длится около девяти часов, при этом до 20 июня авиакомпания приостанавливает регулярные рейсы между ОАЭ и Россией. В аэропорту Домодедово пассажиров встречали вывозные рейсы. Авиакомпания "Аэрофлот" совершает дозаправки в Самаре и отправляет в Дубай более вместительные самолеты Boeing, что позволило увеличить количество мест на 90.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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