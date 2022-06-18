Задержаны два командира ВСУ, отдававшие приказы об обстреле домов в ЛНР, сообщили в Следственном комитете РФ.

Ростуризм ведет работу для приема карт "Мир" в семи новых странах, рассказала глава ведомства Зарина Догузова.

Москва направит около 83 миллиардов рублей на антикризисную поддержку населения и бизнеса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

