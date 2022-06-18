В 2023 году в России заработает система "все включено"

В следующем году в России должна заработать система "все включено". Об этом сообщают в Ростуризме.

Требования уже разработаны, до конца года их планируют утвердить. Помимо стандарта "все включено" будет "ультра все включено". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

