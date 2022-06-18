Туристы из РФ застряли в аэропорту Антальи

Сотни россиян застряли в аэропорту Антальи из-за задержки рейса. Информации о причинах задержки пока нет. Людей не выпускают на посадку с вечера пятницы.

В отель туристов заселили только в два ночи. Новый рейс назначен на десять утра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

