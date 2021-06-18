Москвичам рассказали об аренде дачи в деревне Зеленково

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.

В 35 километрах от МКАД по Волоколамскому шоссе сдают двухэтажный дом в деревне Зеленково. За деревянный дом площадью 70 "квадратов" просят 50 тысяч рублей в месяц.

Есть 3 комнаты, мебель, техника, санузел. Участок 6 соток находится у леса, есть крытая веранда и зона барбекю с мангалом. В пешей доступности также находится пруд, где можно порыбачить. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.