В Союзе туриндустрии оценили перспективу развития автотуризма в России

Проехать по разным городам на машине – это актуальный тренд у российских путешественников. Так, в Российском союз туриндустрии считают, что автомобильный туризм может подойти очень многим, а потенциальное число таких туристов в России – более 40 миллионов человек.

Кроме того, разработать концепцию развития этой отрасли ранее поручил Владимир Путин. Какие направления в данный момент наиболее популярны? И во сколько обойдется поездка на личном транспорте на дальние расстояния?

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