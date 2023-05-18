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Новости

19:45

Туризм

В Союзе туриндустрии оценили перспективу развития автотуризма в России

В Союзе туриндустрии оценили перспективу развития автотуризма в России

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о туристических направлениях для отдыха

Новости часа: кабмин выделит почти 2,5 млрд руб на поддержку аэропортов

В правительстве займутся разработкой концепции развития автомобильного туризма в РФ

Путин поручил правительству заняться развитием автомобильного туризма в РФ

Новости часа: экс-промзону Вагоноремонт реорганизуют в столице

Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма в РФ

Новости часа: полиция раскрыла сеть анонимных телеграм-каналов

Новости часа: Путин поручил разработать концепцию развития автомобильного туризма

Россияне начали массово бронировать туры на европейские курорты – туроператоры

Проехать по разным городам на машине – это актуальный тренд у российских путешественников. Так, в Российском союз туриндустрии считают, что автомобильный туризм может подойти очень многим, а потенциальное число таких туристов в России – более 40 миллионов человек.

Кроме того, разработать концепцию развития этой отрасли ранее поручил Владимир Путин. Какие направления в данный момент наиболее популярны? И во сколько обойдется поездка на личном транспорте на дальние расстояния?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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