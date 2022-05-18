Россиянам открыли автодорогу в Грузию, ДНР и ЛНР

Россиянам открыли автодорогу в Грузию, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Сняли ограничения для автопутешественников, введенные из-за коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Разрешен также транзитный проезд через Литву в Калининградскую область. Но на границе потребуют документы, которые подтвердят регистрацию по месту жительства или месту пребывания в Калининградской области, либо право собственности на недвижимое имущество в регионе.

Ранее сняли ограничения на въезд в Абхазию, Южную Осетию, Монголию, Казахстан и Китай.

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