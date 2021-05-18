В рубрике "Инфа сотка" рассказали о даче в поселении Десеновское

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Инфа сотка". В ней телезрителям рассказывают, сколько стоит арендовать дачу в Подмосковье.



Первая остановка по Калужскому шоссе – деревня Черепово, поселение Десеновское. Географически это ТиНАО. От МКАД примерно 20 километров. Дорога на машине займет 15–20 минут. Добраться можно и общественным транспортом от метро "Теплый стан" – 100 рублей и более часа в пути.

Там предлагают двухэтажный кирпичный дом, 190 квадратных метров. Просят 100 тысяч рублей в месяц. За эти деньги: три спальни, два санузла, терраса, газ, проведен Wi-Fi. Участок 16 соток с выходом к озеру, садом и беседкой в зоне барбекю. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.