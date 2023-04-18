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Туризм

Новый способ борьбы с туристами-нарушителями зафиксировали на Бали

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Борьба с туристами-нарушителями на Бали вышла на новый уровень. Местные власти сделали специальные рекламные щиты с обращениями, есть послания и на русском языке.

Ситуация с иностранцами на острове обострилась весной 2023 года. Основные претензии к приезжим: неприличное поведение, неуважение к святыням, а также незаконная организация бизнеса. Соотечественники пытались устраивать концерты без рабочих виз.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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