07:15Туризм
Новый способ борьбы с туристами-нарушителями зафиксировали на Бали
Борьба с туристами-нарушителями на Бали вышла на новый уровень. Местные власти сделали специальные рекламные щиты с обращениями, есть послания и на русском языке.
Ситуация с иностранцами на острове обострилась весной 2023 года. Основные претензии к приезжим: неприличное поведение, неуважение к святыням, а также незаконная организация бизнеса. Соотечественники пытались устраивать концерты без рабочих виз.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.