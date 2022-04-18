Телеканал Москва 24 рассказал, сколько стоит добраться до Рязани

Телеканал Москва 24 в рубрике "Май холлидейз" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Добраться до Рязани можно на автобусе. Весь путь займет около двух часов. Стоимость билета – 770 рублей. Также отправится в данный город можно на автомобиле. Путь займет от четырех часов. Одну тысячу рублей придется потратить на бензин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

