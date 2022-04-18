Туроператоры рассказали о популярных направлениях среди россиян на майские праздники

Самыми популярными направлениями у россиян на майские праздники стали Сочи, Минск и Стамбул, а также ближнее зарубежье. Что выбирают туристы для отдыха в длинные весенние выходные, рассказали представители рынка аренды квартир и туриндустрии.

К середине апреля на майские праздники забронировали около 60% имеющихся в доступе посуточных квартир. И пока что спрос на авиабилеты и жилье на этот период еще не до конца реализован.

Ожидают много бронирований – ближе к самим выходным. При этом краткосрочная аренда жилья в этом году в среднем подорожала на 19%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.