Участок Некрасовской линии закрыли с 17 по 19 февраля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 февраля, 22:30

Туризм

Москвичи решили превратить февральские праздники в мини-отпуск

Москвичи решили превратить февральские праздники в мини-отпуск

Стало известно, какие направления для отдыха выбирают москвичи на февральские выходные

Москвичи активно выезжают в города России на февральские выходные

Египет и ОАЭ возглавили топ зарубежных поездок в февральские праздники

Названы самые популярные направления туризма на февральских выходных

"Актуальный репортаж": отели в Москве адаптируют для гостей из мусульманских стран

Туроператоры рассказали о направлениях, которые предпочитают россияне на выходных

"Актуальный репортаж": в Чехии могут закрыть курорт Карловы Вары

Туроператоры рассказали о предпочтениях россиян на предстоящие длинные выходные

Новости часа: поезда не будут останавливаться на Рижском вокзале с 1 марта

В столичных аэропортах уже начался ажиотаж, так как впереди длинные выходные. Многие москвичи решили превратить февральские праздники в мини-отпуск и отправляются отдыхать на целую неделю.

По данным туроператоров, в топ внутренних направлений традиционно вошли Сочи, Казань и Санкт-Петербург. А любители пляжного отдыха едут в Египет и ОАЭ. Какие еще страны пользуются популярностью у наших туристов? И сколько стоят путевки? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоДарья КрамароваМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика