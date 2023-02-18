В столичных аэропортах уже начался ажиотаж, так как впереди длинные выходные. Многие москвичи решили превратить февральские праздники в мини-отпуск и отправляются отдыхать на целую неделю.

По данным туроператоров, в топ внутренних направлений традиционно вошли Сочи, Казань и Санкт-Петербург. А любители пляжного отдыха едут в Египет и ОАЭ. Какие еще страны пользуются популярностью у наших туристов? И сколько стоят путевки? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.