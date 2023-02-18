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14:30

Туризм

Москвичи активно выезжают в города России на февральские выходные

Москвичи активно выезжают в города России на февральские выходные

Египет и ОАЭ возглавили топ зарубежных поездок в февральские праздники

Названы самые популярные направления туризма на февральских выходных

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Названы популярные направления для отдыха в февральские праздники

Туристические компании рассказали, какие направления пользуются популярностью у россиян

В столичных аэропортах уже начался ажиотаж. Приближаются февральские праздники, многие решили совместить длинные выходные с отпуском в других городах и странах. По данным туроператоров, в топ внутренних направлений традиционно вошли Сочи, Казань и Санкт-Петербург.

Любители пляжного отдыха выбирают поездки в Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Какие еще страны пользуются популярностью у российских туристов? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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