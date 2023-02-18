Москвичи активно выезжают в города России на февральские выходные

В столичных аэропортах уже начался ажиотаж. Приближаются февральские праздники, многие решили совместить длинные выходные с отпуском в других городах и странах. По данным туроператоров, в топ внутренних направлений традиционно вошли Сочи, Казань и Санкт-Петербург.

Любители пляжного отдыха выбирают поездки в Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Какие еще страны пользуются популярностью у российских туристов? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.