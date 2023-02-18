Туроператоры рассказали о предпочтениях россиян на предстоящие длинные выходные. Больше всего билетов куплено в Петербург, Сочи и Казань.

Пока москвичи выбирают направления из родного города, многие собираются во время мини-каникул посетить именно Москву – она у россиян на втором месте. Кроме того, в топе Нижний Новгород, Калининград, Ярославль, Екатеринбург и Тула. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.