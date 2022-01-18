Поиск авиабилетов в Австралию увеличился в 11 раз после признания "Спутника V"

В России начали искать почти в 11 раз больше авиабилеты в Австралию после того, как страна разрешила въезд привитым российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщили в сервисе бронирования Aviasales.

Однако в АТОР рассказали, что посольство Австралии в России пока не выдает туристические визы. Новые правила въезда касаются в том числе дипломатов, родственников австралийцев, студентов, а также моряков как представителей транспортных услуг.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.