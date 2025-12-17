Москвичи стали интересоваться условиями отмены туров в Таиланд

Москвичи, планирующие новогодний отдых в Таиланде, стали активно интересоваться условиями отмены туров. Причиной стало обострение приграничного конфликта между Таиландом и Камбоджей, сопровождающееся столкновениями.

Консульский отдел посольства России в Камбодже рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в приграничные провинции. Однако, как заявил пресс-секретарь Российского союза туриндустрии, популярные курорты, такие как Бангкок, Паттайя, Пхукет и Самуи, находятся в сотнях километров от зоны конфликта, и рисков для туристов нет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.