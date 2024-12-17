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17 декабря, 13:30

Туризм

В Москве завершился первый день форума Meet Global MICE Congress: BRICS Edition

В Москве завершился первый день форума Meet Global MICE Congress: BRICS Edition

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Участники форума Meet Global MICE Congress: BRICS Edition рассмотрели вопросы внедрения инновационных технологий в свою деятельность 16 декабря. Эксперты поговорили о взаимодействии отрасли делового туризма с государством. На встречу приехали представители отелей, выставочных площадок, организаторы мероприятий, а также эксперты в области маркетинга из Бразилии, Индии и Китая.

17 декабря проходит второй день международного мероприятия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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