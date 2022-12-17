Вопрос перебронирования туров в Египет каждая компания будет решать индивидуально – РСТ

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заявили, что вопрос перебронирования туров в Египет на другие даты каждая компания будет решать индивидуально. Чартерные рейсы "АйФлай" на египетские курорты были приостановлены с 15 декабря.

В результате тысячи людей не смогли вернуться на родину и вылететь на отдых из аэропорта Внуково. Туроператор Fun&Sun объявил, что вывезет другими рейсами сегодня около 150 туристов, застрявших в Египте. В компании сейчас прорабатывают разные варианты для возвращения россиян.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

