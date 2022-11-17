Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:00

Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Дербента

Москвичам рассказали, как добраться до Дербента

Россиянам рассказали, что можно посетить в Муроме

Зимний туристический сезон открылся на горнолыжных курортах Северного Кавказа

Горнолыжные курорты Северного Кавказа подготовили к зимнему сезону

Туроператоры рассказали о ситуации с турами в Турцию после теракта в Стамбуле

Новости часа: Хуснуллин рассказал о сроках ремонта Крымского моста

Россиянам рассказали о готовности кавказских горнолыжных курортов к сезону

Турция может отказаться от строительства пятизвездочных отелей

Снижения числа туров в Турцию после теракта в Стамбуле не ожидается – туроператоры

Туроператоры не прогнозируют серьезного снижения продаж туров после теракта в Стамбуле

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России.

Из Москвы в Дербент, находящийся на побережье Каспийского моря, можно добраться несколькими способами. Путь от столицы до Махачкалы на самолете займет три часа, затем нужно пересесть на электричку до Дербента. Авиабилет стоит примерно 1 700 рублей, проездной на электричку – 138 рублей.

Если ехать на автобусе, то путь займет 34 часа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета Якушева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика