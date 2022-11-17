Москвичам рассказали, как добраться до Дербента

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России.

Из Москвы в Дербент, находящийся на побережье Каспийского моря, можно добраться несколькими способами. Путь от столицы до Махачкалы на самолете займет три часа, затем нужно пересесть на электричку до Дербента. Авиабилет стоит примерно 1 700 рублей, проездной на электричку – 138 рублей.

Если ехать на автобусе, то путь займет 34 часа. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.