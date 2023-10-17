Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в РФ

Часть российских туристов еще остается в Израиле. Это те люди, которые поехали туда самостоятельно. При этом все организованные туристы, а их больше 100 человек, вернулись домой из Израиля регулярными рейсами.

У Росавиации и МИД РФ работает горячая линия. Также россиян просят воздержаться от поездок в Ливан.

Что в данный момент происходит в зоне ближневосточного конфликта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.