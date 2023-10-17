17 октября, 22:15Туризм
Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в РФ
Часть российских туристов еще остается в Израиле. Это те люди, которые поехали туда самостоятельно. При этом все организованные туристы, а их больше 100 человек, вернулись домой из Израиля регулярными рейсами.
У Росавиации и МИД РФ работает горячая линия. Также россиян просят воздержаться от поездок в Ливан.
Что в данный момент происходит в зоне ближневосточного конфликта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.