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17 октября, 22:15

Туризм

Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в РФ

Все организованные российские туристы вернулись из Израиля в РФ

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Часть российских туристов еще остается в Израиле. Это те люди, которые поехали туда самостоятельно. При этом все организованные туристы, а их больше 100 человек, вернулись домой из Израиля регулярными рейсами.

У Росавиации и МИД РФ работает горячая линия. Также россиян просят воздержаться от поездок в Ливан.

Что в данный момент происходит в зоне ближневосточного конфликта? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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