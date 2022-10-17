Турпоток по РФ вырос на 9% по сравнению с прошлым годом – Ростуризм

В Ростуризме заявили, что турпоток по России вырос в 2022 году на 9% по сравнению с прошлым. В данный момент многие туристы бронируют туры на ноябрь.

Тем временем билеты заметно подешевели по сравнению с концом сентября. Так, по данным Ассоциации туроператоров, стоимость перелетов из России за рубеж снизилась в 4–10 раз, в зависимости от маршрута. А в Коломбо из-за высокого спроса в ближайшее время даже запустят дополнительные рейсы.

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