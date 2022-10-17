Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19:00

Туризм

Турпоток по РФ вырос на 9% по сравнению с прошлым годом – Ростуризм

Турпоток по РФ вырос на 9% по сравнению с прошлым годом – Ростуризм

Новости часа: заявления добровольцев для участия в СВО продолжат рассматривать в Москве

Россияне начали бронировать туры на ноябрьские праздники

Новости часа: Собянин заявил о выполнении плана по частичной мобилизации в Москве

В АТОР заявили о снижении стоимости авиабилетов в Турцию в 7 раз

В АТОР заявили о снижении стоимости авиабилетов в Турцию в 7 раз

Россиянам рассказали, как попасть в Чехию после введения запрета на въезд

В Москве прошел финал туристического хакатона Moscow Travel Hack

Туры из РФ в Египет подешевели на 50% – туроператоры

Ростуризм разъяснил нюансы использования карт TROY в Турции

В Ростуризме заявили, что турпоток по России вырос в 2022 году на 9% по сравнению с прошлым. В данный момент многие туристы бронируют туры на ноябрь.

Тем временем билеты заметно подешевели по сравнению с концом сентября. Так, по данным Ассоциации туроператоров, стоимость перелетов из России за рубеж снизилась в 4–10 раз, в зависимости от маршрута. А в Коломбо из-за высокого спроса в ближайшее время даже запустят дополнительные рейсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоМаксим СеликовАнна Макарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика