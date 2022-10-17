Россияне начали бронировать туры на ноябрьские праздники

Россияне начали активно бронировать туры на ноябрьские праздники. При этом в числе популярных направлений для отдыха – Таиланд, Мальдивы и Шри-Ланка.

Основатель туристической компании в Таиланде Ольга Хорькова рассказала, что страна вернулась к допандемийным правилам, поэтому с 1 октября число туристов значительно увеличилось. Она отметила, что в Таиланд прилетело много россиян. Хорькова добавила, что свободные номера на ноябрьские праздники пока есть, но осталось их не так много. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

