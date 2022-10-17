В АТОР заявили о снижении стоимости авиабилетов в Турцию в 7 раз

Стоимость авиабилетов в Турцию снизилась в семь раз, а в Армению – в 30 раз. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Билеты заметно подешевели по сравнению с концом сентября, когда перелет из Москвы в Ереван стоил около 380 тысяч рублей, а цены на стыковочные рейсы в Стамбул начинались от 180 тысяч в одну сторону.

В целом, по данным ассоциации, стоимость перелетов из России за рубеж снизилась в 4–10 раз в зависимости от маршрута. Москвичи начали активно бронировать туры на ноябрьские праздники. При этом многие выбирают Таиланд, Мальдивы, Шри-Ланку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

