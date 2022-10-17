В АТОР заявили о снижении стоимости авиабилетов в Турцию в 7 раз

В АТОР заявили, что стоимость авиабилетов в Турцию снизилась в семь раз, а в Армению – в 30 раз. Билеты подешевели по сравнению с концом сентября, тогда перелет из Москвы в Ереван стоил около 380 тысяч рублей, а цены на стыковочные рейсы в Стамбул начинались от 180 тысяч рублей в одну сторону.

По данным ассоциации, стоимость перелетов из России за рубеж снизилась в 4–10 раз, в зависимости от маршрута. Во сколько обойдется отдых на экзотических курортах? И как можно сэкономить?

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