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Туризм

Россиянам рассказали, как попасть в Чехию после введения запрета на въезд

Россиянам рассказали, как попасть в Чехию после введения запрета на въезд

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С 25 октября россияне, которые захотят поехать в Чехию с целью туризма, спорта или культуры, не будут допущены на территорию страны. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что исключения сделают для тех, у кого есть вид на жительство в Чехии или других странах шенгенского соглашения.

Кроме того, пускать будут со студенческой визой, а также тех, кто приедет в Чехию по работе. При этом руководитель визового сервиса Елена Кротова рассказала, что некоторые клиенты не смогли получить студенческую визу и искали другие варианты въезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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