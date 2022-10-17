Россиянам рассказали, как попасть в Чехию после введения запрета на въезд

С 25 октября россияне, которые захотят поехать в Чехию с целью туризма, спорта или культуры, не будут допущены на территорию страны. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе рассказала, что исключения сделают для тех, у кого есть вид на жительство в Чехии или других странах шенгенского соглашения.

Кроме того, пускать будут со студенческой визой, а также тех, кто приедет в Чехию по работе. При этом руководитель визового сервиса Елена Кротова рассказала, что некоторые клиенты не смогли получить студенческую визу и искали другие варианты въезда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

