Туристам рассказали о новых правилах въезда в Турцию

Турция ужесточила правила для российских туристов. Ранее страна пускала без теста с любой прививкой российским препаратом. Отправиться на турецкие курорты могли привившиеся "ЭпиВакКороной", "КовиВаком" или "Спутником Лайт". Теперь же им необходимо сдавать ПЦР-тест.

При этом туристам, сделавшим вакцину "Спутником V", сдавать тест не потребуется. Подробнее о новых правилах въезда в Турцию – в эфире телеканала Москва 24.