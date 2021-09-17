Москвичам рассказали, как добраться до Дербента

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Чтобы добраться до Дербента на самолете, нужно долететь сначала до Махачкалы. Путь в воздухе займет 2,5 часа, а затем еще 2,5 часа на электричке. В общей сложности заплатить придется около 2 500 рублей.

На поезде ехать очень больше суток. При этом стоимость не отличается от цены билетов на самолет. Самый затратный вариант – ехать на машине: 30 часов и более 7 тысяч рублей на бензин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.