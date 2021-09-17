Турция перестала принимать привитых "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком" россиян без теста

В Турции усложняют правила въезда. Теперь в стране принимают только сертификаты о вакцинации "Спутником V".

Туристам, привитым "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком", придется делать ПЦР-тесты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.