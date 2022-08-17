За неделю до конца лета туроператоры начали снижать цены на популярные пляжные направления. Бюджетные варианты отдыха предложила Турция.

Как сообщили в Ассоциации туроператоров России, по сравнению с серединой месяца минимальные цены на десятидневные туры в эту страну упали на 50%. В настоящий момент – 111 тысяч рублей – это стоимость минимальной путевки на 10 дней за двоих.

Отдых на российских морских курортах также дешевеет. Так, стартовые цены на турпакеты с перелетом в Абхазию за две недели опустились на 34%, в Калининград – на 31%, в Сочи – на 27%. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.