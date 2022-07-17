Москва 24 в рубрике "Семь кругов Адлера" рассказала об особенностях отдыха в Сочи

В рубрике "Семь кругов Адлера" телеканал Москва 24 рассказывает об особенностях отдыха на российских курортах. Сколько стоит, что с уровнем сервиса.

Сочи – самая популярная южная точка страны и самая загруженная. Что там сейчас с ценами, какой бюджет стоит закладывать на отдых? Об этом рассказали туристы.

