Новости мира: испанцы вышли на акции протеста против приема огромного количества туристов

В Испании тысячи людей вышли на акции протеста. Люди недовольны наплывом туристов в страну. Самая массовая акция прошла в Барселоне. Местные жители требовали, чтобы путешественники немедленно покинули город, поскольку они "крадут у испанцев хлеб, дома и будущее". Подобные акции также прошли на Ибице, в Пальме, Гранаде, Пиренеях, а также в португальском Лиссабоне и нескольких городах Италии.

Тем временем Грецию охватили мощные лесные пожары. Около 120 спасателей, 17 самолетов и 30 пожарных машин тушили село, расположенное примерно в 40 километрах от Афин, 16 июня. Там полыхает густой лес, а огонь подбирается близко к жилым домам, представляя опасность и для соседнего города Марафон. Местные власти призвали людей к эвакуации.

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