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17 июня, 07:15

Происшествия

Новости регионов: спасатели обнаружили туристов, потерявшихся на Эльбрусе

Новости регионов: спасатели обнаружили туристов, потерявшихся на Эльбрусе

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Спасатели Кабардино-Балкарии нашли пропавших на Эльбрусе туристов из Москвы. Супружескую пару обнаружили на высоте 5 тысяч 250 метров и эвакуировали в поселок Терскол. Свой маршрут туристы не регистрировали. О том, что они не вернулись с восхождения в предполагаемое время, стало известно вечером 16 июня. На поиски отправились 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Мощный ливень почти сутки шел в Благовещенске. Многие улицы оказались затоплены. Местные жители делятся кадрами городского "моря", по которому автомобили буквально плывут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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