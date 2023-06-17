Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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11:45

Туризм

"Актуальный репортаж": жители Новороссийска призвали туристов не приезжать в город

"Актуальный репортаж": жители Новороссийска призвали туристов не приезжать в город

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Жители Новороссийска просят туристов не приезжать в город и предупреждают, что им не понравится. Дело в том, что гостей в последнее время очень много, и даже закрытый в соседнем Геленджике аэропорт не способствует снижению турпотока. В итоге людей ожидают заторы и переполненные гостиницы.

Почему Новороссийск так популярен? И остались ли там еще варианты на лето? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмрегионывидеоИван Евдокимов
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