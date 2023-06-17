11:45Туризм
"Актуальный репортаж": жители Новороссийска призвали туристов не приезжать в город
Жители Новороссийска просят туристов не приезжать в город и предупреждают, что им не понравится. Дело в том, что гостей в последнее время очень много, и даже закрытый в соседнем Геленджике аэропорт не способствует снижению турпотока. В итоге людей ожидают заторы и переполненные гостиницы.
Почему Новороссийск так популярен? И остались ли там еще варианты на лето? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.