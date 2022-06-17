Россиян предупредили о дефиците путевок в Турцию на ближайшие даты

Спонтанно улететь в отпуск в Турцию в ближайшее время не получится. Туроператоры предупредили о дефиците путевок.

Так, отыскать тур в Анталью с вылетом через два-три дня из Москвы практически нереально. Еще сложнее будет попасть на популярные курорты Эгейского моря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

