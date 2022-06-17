Спрос на туры в Турцию существенно превысил предложение

Туроператоры предупредили о дефиците туров из России в Турцию с вылетом на ближайшие дни. Спрос существенно превышает предложение.

Так, уже почти невозможно купить путевку в Анталью с вылетом через два или три дня из Москвы. Еще сложнее попасть на популярные курорты Эгейского побережья – Даламан или Бодрум. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.