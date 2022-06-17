Число пользователей турсервиса Russpass превысило четыре миллиона

Число пользователей туристического сервиса Russpass превысило четыре миллиона. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Среди самых популярных функций платформы – бронирование гостиниц, покупка билетов, а также подбор тематических экскурсий. В сервисе представлено пять тысяч предложений для поездок по России – от готовых туров до маршрутов для путешествий на автомобиле.

С помощью сервиса можно даже забронировать столик в ресторане. Russpass работает во всех регионах и помогает развивать внутренний туризм. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.