Россияне стали путешествовать на круизных лайнерах на 80% чаще

Спрос на речные круизы по России в мае и июне вырос сразу на 80%, если сравнивать с 2021 годом. Маршрутов в этом году много, как и ценовых предложений.

Уехать можно на неделю или на 2–3 дня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



