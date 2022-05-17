Новый этап программы туристического кешбэка начнется в РФ 1 октября

Следующий этап туристического кешбэка начнется 1 октября, продажу запустят в середине лета. Об этом сообщили в Ростуризме.

У России есть все, чтобы справиться с нынешними трудностями, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минобрнауки РФ рекомендовало всем вузам ввести должность проректора по воспитанию.

