Власти Египта начали антитеррористическую операцию на Синайском полуострове

Египетская пустыня превратилась в зону боевых действий. На Синайском полуострове власти проводят антитеррористическую операцию.

Пока ситуация накаляется, в стране пытаются решить, что делать с туристами. На полуострове находится один из самых популярных среди россиян курортов – Шарм-эль-Шейх.

Насколько безопасно сейчас отдыхать у Красного моря? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

