Москвичам рассказали, как добраться до Махачкалы

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает о том, куда можно поехать и сколько это стоит.

Свежий тренд – отдых в Дагестане. Спрос на туры по Северному Кавказу превысил допандемийные показатели. Об этом заявляют в Российском союзе туриндустрии. Это сейчас одно из ключевых направлений для отпуска внутри страны.

На самолете до Махачкалы можно долететь за 2 часа 30 минут. Стоит билет от 5 200 рублей. На поезде дорога займет больше суток, билет стоит от 3 тысяч рублей. И на машине можно доехать примерно за 24 часа. Бензин обойдется в 9 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.