Москвичам рассказали, что посмотреть в Волгограде

Москвичам рассказали, во сколько может обойтись путешествие в Волгоград.

На самолете из Москвы можно долететь за час сорок пять минут. Билет стоит примерно в 6 849 рублей. Поездом сильно дольше –почти 18 часов. Зато дешевле – менее трех тысяч.

О местных достопримечательностях рассказала местная жительница. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.